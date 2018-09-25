كينو نجم بيراميدز يقترب من هذا النادى خلال الانتقالات الشتوية

اقترب البرازيلي كينو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وشهدت الساعات القليلة الماضية تلقى مسئولو بيراميدز اتصالات مكثفة من جانب الفريق السعودى للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة ولقى الأمر قبولا من جانب المسئولين.





ونجح كينو فى خطف كل الأنظار إليه خلال الجولات السبع التي خاضها مع فريقه فى الدورى الممتاز نتيجة المستويات الفنية والبدنية الرائعة التى يقدمها.



