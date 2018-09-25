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رياضة

كينو نجم بيراميدز يقترب من هذا النادى خلال الانتقالات الشتوية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:51 م
كينو نجم بيراميدز
كينو نجم بيراميدز
عمرو الحلوانى
اقترب البرازيلي كينو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تلقى مسئولو بيراميدز اتصالات مكثفة من جانب الفريق السعودى للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة ولقى الأمر قبولا من جانب المسئولين. 

ونجح كينو فى خطف كل الأنظار إليه خلال الجولات السبع التي خاضها مع فريقه فى الدورى الممتاز نتيجة المستويات الفنية والبدنية الرائعة التى يقدمها.

وكان تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز أعلن انسحابه من الاستثمار الرياضة فى مصر تاركا بيراميدز للثلاثى حسام البدرى وهادى خشبة وأحمد حسن.

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