الكاف يحدد موعد انطلاق النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستنطلق خلال شهر نوفمبر المقبل 2018، في المواعيد الجديدة التي اعتمدها الكاف.



وستنطلق المسابقة في شهر نوفمبر 2018 وتستمر حتى مطلع شهر يونيو 2019، حيث تنتهي قبل موعد كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.



ومن المقرر أن تكون مواعيد الأدوار التمهيدية 27 أو 28 نوفمبر 2018 خاصة بمباريات الذهاب على أن تكون مباريات الإياب أحد أيام 4 أو 5 ديسمبر 2018.

