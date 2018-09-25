ضبط موظف بوزارة التموين نصب على مواطنين بزعم تعيينهما بالحكومة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد العناصر بالتحصل على مبالغ مالية من مواطنين على سبيل الرشوة بزعم قدرته على توظيفهما بإحدى القطاعات الحكومية.



البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن / باسم.ص.ع ، المواطن/ علاء .ع.ع ، المقيمين بمحافظة القليوبية. بتضررهما من المدعو / رضا .م.أ- 47 سنه مدخل بيانات بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومقيم بمحافظة الدقهلية، لتلقيه مبالغ مالية بلغ إجمالها 120 ألف جنيه مقابل إستغلال نفوذه المزعومة لتوفير فرص عمل للمواطنين المذكورين باحد القطاعات الحكومية، إلا أنه لم يف بوعوده لهما وإمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.



أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ عن قيام الثانى بإيهامهما بقدرته على إستغلال موقعه الوظيفى بوزارة التموين وزعم إمتلاكه نفوذًا وعلاقات بكبار المسئولين بمختلف القطاعات الحكومية : على خلاف الحقيقة " ويمكنه توفير فرصه عمل لهما . فقام بالتحصل منهم على المبلغ المالى المُشار إليه.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم بمحل إقامته وبمواجهته إعترف بإرتكابة للواقعة على النحو المُشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الواقعة .

