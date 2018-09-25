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أخبار البلد

حقيقة تحصيل 30 جنيها رسوما على فواتير الكهرباء شهريًا لـ تحيا مصر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:03 م
عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لرئاسه مجلس الوزراء ما تردد في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بصدور قرار من الحكومة خاص بتحصيل 30 جنيهًا على فواتير الكهرباء شهريًا لصالح صندوق تحيا مصر.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنها لم تصدر أي قرارات بشأن تحصيل رسوم جديدة من المواطنين على فاتورة الكهرباء وتوجيهها لصالح صندوق تحيا مصر أو أي جهة أخرى، موضحةً أن الرسوم المطبقة حاليًا لم يطرأ عليها أي جديد, و أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

في نفس السياق، أكدت الوزارة على أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي, دون أي زيادة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات منها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة, بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، حيث تم تركيب حوالي 5 ملايين و800 ألف عداد مسبوقة الدفع، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكى في المرحلة الأولى من مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكى بمختلف أنحاء الجمهورية، وأنه جاري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكي، ويتم الانتهاء من باقي المشروع تباعًا حتى بداية 2019.

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