تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

انتهت وزارة الآثار من أعمال الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان، وذلك ضمن خطتها لاستعداد جميع المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بمدينة أسوان والنوبة لبداية الموسم السياحي الجديد واستقبال السياحة الوافدة إليها.



وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم تطوير عملية الإنارة بجزيرة الفنتين وتزويدها بمجموعة من الكشافات لانارة الجزيرة بالكامل وجميع عناصرها المعمارية بالإضافة إلى عمل بانوراما للمنطقة.



وأضاف د. وزيري أن المنطقة الأثرية بأسوان والنوبة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة نحو استعداد جميع المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بأسوان للموسم السياحي والعمل على رفع كفائتها وإزالة جميع المعوقات بها مثل ازالة نبات العاقول والحشائش بالاضافة إلى زيادة تأمينها لاستقبال زوارها.



من جانبه، أشار عبد المنعم سعيد مدير عام أسوان والنوبة، إلى أنه تم ايضا تزويد معبد إدفو بالإنارة اللازمة وقيام فريق الترميم بأعمال التنظيف الاثري وإزالة جميع مخلفات الطيور والأتربة العالقة بالجدران، بالاضافة إلى ازالة الحشائش والمخلفات عن المسلة الأثرية بأسوان.