محافظ الشرقية لرؤساء المراكز: حاسبوا المقصرين فى العمل

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة القيام بمهام عملهم على أكمل وجه خاصة المرور الميداني اليومي على كافة المشروعات والخدمات التي تنفذها الحكومة ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع وتذليل العقبات.



ووجة المحافظ حديثة اليهم قائلا.. حاسبوا المقصرين والمهملين في أداء عملهم وطبقوا القانون على المخالفين إعلاء لمبدأ الثواب والعقاب ومكافأة المجد ومجازاة المقصر ، وكذلك فتح قنوات إتصال مباشر مع المواطنين للتعرف على إحتياجاتهم وتلبيتها فورًا في إطار الإمكانيات المتاحة .



وقال المحافظ لن أسمح بالتعدي على شبر واحد من أراضي أملاك الدولة مؤكدًا على ضرورة منع التعديات على الأرض الزراعية وإزالة المخالفة في المهد على نفقة المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حياله



كما أمر المحافظ بالإهتمام بأعمال النظافة بشكل يومي بمحيط المدارس ونزع الملصقات من على الجدران والتنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها وأصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة أمام محلاتهم للحفاظ على نظافة المدن والوجه الحضاري والجمالي لها وتفعيل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.