ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الشرقية لرؤساء المراكز: حاسبوا المقصرين فى العمل

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة القيام بمهام عملهم على أكمل وجه خاصة المرور الميداني اليومي على كافة المشروعات والخدمات التي تنفذها الحكومة ومتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع وتذليل العقبات.

ووجة المحافظ حديثة اليهم قائلا.. حاسبوا المقصرين والمهملين في أداء عملهم وطبقوا القانون على المخالفين إعلاء لمبدأ الثواب والعقاب ومكافأة المجد ومجازاة المقصر ، وكذلك فتح قنوات إتصال مباشر مع المواطنين للتعرف على إحتياجاتهم وتلبيتها فورًا في إطار الإمكانيات المتاحة .

وقال المحافظ لن أسمح بالتعدي على شبر واحد من أراضي أملاك الدولة مؤكدًا على ضرورة منع التعديات على الأرض الزراعية وإزالة المخالفة في المهد على نفقة المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حياله

كما أمر المحافظ بالإهتمام بأعمال النظافة بشكل يومي بمحيط المدارس ونزع الملصقات من على الجدران والتنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها وأصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة أمام محلاتهم للحفاظ على نظافة المدن والوجه الحضاري والجمالي لها وتفعيل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ترشيحاتنا

سفارة مصر بقبرص: تركيا تحاكم الصيادين المصريين المحتجزين اليوم

متحدث البرلمان ينفي تورط رئيس لجنة فى قضية رشوة

شاهد.. ظاهرة كونية غامضة في السماء تخدع رواد مواقع التواصل

فائدة جمالية لجوزة الطيب لن تخطر ببالك

انهيار عقار وتصدع 3 مبان مجاورة فى كرموز بالإسكندرية

أفضل لاعب في العالم.. ميسي يختار مبابي ويتجاهل محمد صلاح

الحكومة : لا صحة لمنع تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات

التعليم: الميكروباص المقلوب بحادث الإسماعيلية مؤجر وغير تابع لأي مدرسة

تعرف على موعد إجراء قرعة دور الـ 16 للبطولة العربية

ميدو يعلق على تتويج محمد صلاح بجائزة بوشكاش والتشكيل المثالي

اهتمت بفساتين الفنانات وتجاهلت الأفلام المشاركة.. مهرجان الجونة يكشف سطحية التغطية الإعلامية

ماذا يحدث للجسم عند تناول البرغل؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

15 صورة تكشف أناقة كاثرين زيتا جونز في عيد ميلادها

مبادرة شبابية لتنظيف وتجميل قريتهم في كفر الشيخ.. صور

ميناء الإسكندرية يفوز بجائزة أفضل ميناء في تحقيق أعلى فائض بالإيرادات..صور

اهتمت بفساتين الفنانات وتجاهلت الأفلام المشاركة.. مهرجان الجونة يكشف سطحية التغطية الإعلامية

فيديو

فيديو جراف.. مجلس الوزراء ينفي 8 شائعات خلال 4 أيام
بث مباشر.. بدء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ73
طريقة عمل باذنجان باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابى
خبير أمن معلومات: جوجل قادرة على التحكم في المجريات السياسية للدول.. فيديو
خبير تغذية: السمنة تسبب الأمراض السرطانية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟