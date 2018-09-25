تلال القمامة تحاصر مجمع المدارس ببشتيل.. والأهالي يستغيثون..صور

أرسل أهالى منطقة بشتيل استغاثة عبر الخدمة التى يخصصها موقع "صدى البلد" لشكاوى وهموم القراء، بشكوى يتضرر فيها من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بشارع مجمع المدارس ببشتيل.



وقال الأهالي في شكواهم إن الشارع يعانى من وجود تكسير به مما يعطل حركة الطلاب أثناء ذهابهم إلى المدارس، فضلا عن انتشار الحشرات الناتجة عن أكوام القمامة مما يعرض الطلاب للأمراض.



وطالب "القراء" في رسالتهم، المسئولين والجهات المختصة بسرعه التعامل مع الموقف وإزالة القمامة ورصف الشارع للحفاظ على صحة أبنائهم من الأمراض وعودة المظهر الحضارى للشارع.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

