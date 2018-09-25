الأهلي يوقّع عقود فرع التجمع الخامس مع المجتمعات العمرانية..غدا

يوقع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الحادية عشرة من صباح غدٍ، الأربعاء، مع هيئة المجتمعات العمرانية بمقر النادي بالجزيرة عقود استلام أرض الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس.



يحضر مراسم توقيع العقود مجلس إدارة النادي بالكامل، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، كما يقوم وفدٌ رفيع المستوى من هيئة المجتمعات العمرانية بحضور عملية توقيع العقود.



يأتي توقيع الأهلي لعقود فرع التجمع الخامس بعدما قام مجلس الإدارة بسداد المبالغ المالية المطلوبة؛ تمهيدًا للبدء في المشروع وإنشاء الفرع الرابع بالتجمع الخامس خلال الفترة القادمة.