ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي يوقّع عقود فرع التجمع الخامس مع المجتمعات العمرانية..غدا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:36 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يوقع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الحادية عشرة من صباح غدٍ، الأربعاء، مع هيئة المجتمعات العمرانية بمقر النادي بالجزيرة عقود استلام أرض الفرع الرابع للنادي بالتجمع الخامس.

يحضر مراسم توقيع العقود مجلس إدارة النادي بالكامل، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، كما يقوم وفدٌ رفيع المستوى من هيئة المجتمعات العمرانية بحضور عملية توقيع العقود.

يأتي توقيع الأهلي لعقود فرع التجمع الخامس بعدما قام مجلس الإدارة بسداد المبالغ المالية المطلوبة؛ تمهيدًا للبدء في المشروع وإنشاء الفرع الرابع بالتجمع الخامس خلال الفترة القادمة.

ترشيحاتنا

محافظ القليوبية: حضور وانصراف الموظفين بالإنجاز

بالأسماء.. مصرع تلميذة وإصابة 8 آخرين في حادث ميكروباص بالإسماعيلية

فيصل جودة وكيلا لوزارة الصحة بكفر الشيخ

هشام حطب يستعين باللجنة الأولمبية الدولية ضد مرتضى منصور

شاهد.. ظاهرة كونية غامضة في السماء تخدع رواد مواقع التواصل

أشهرها بخل المنوفى وكرم الشرقاوية وجدعنة الإسكندرانية.. أصل حكاية أمثال أهل المحافظات

ماذا يحدث للجسم عند تناول البرغل؟

اكتشاف مبنى أثري ضخم في حوض الدمرداش بميت رهينة.. صور

حقيقة تحصيل 30 جنيها رسوما على فواتير الكهرباء شهريًا لـ تحيا مصر

قائد ليفربول يسخر من محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة بوشكاش

اختيارات راموس للثلاثي الأفضل في العالم.. محمد صلاح عدوه اللدود

الحكم على إبراهيم المنيسي في اتهامه بسب مجدي عبد الغني.. 30 سبتمبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

15 صورة تكشف أناقة كاثرين زيتا جونز في عيد ميلادها

مبادرة شبابية لتنظيف وتجميل قريتهم في كفر الشيخ.. صور

ميناء الإسكندرية يفوز بجائزة أفضل ميناء في تحقيق أعلى فائض بالإيرادات..صور

اهتمت بفساتين الفنانات وتجاهلت الأفلام المشاركة.. مهرجان الجونة يكشف سطحية التغطية الإعلامية

فيديو

فيديو جراف.. مجلس الوزراء ينفي 8 شائعات خلال 4 أيام
بث مباشر.. بدء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ73
طريقة عمل باذنجان باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابى
خبير أمن معلومات: جوجل قادرة على التحكم في المجريات السياسية للدول.. فيديو
خبير تغذية: السمنة تسبب الأمراض السرطانية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟