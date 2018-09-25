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12 سببا يجعلك تتناول الفجل الأبيض يوميا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:45 م
فجل ابيض
فجل ابيض
رنا عصمت
قد تكون لا تتناول الفجل كثيرًا على الرغم من إنه يحتوى على فوائد لو عرفتها لما تنازلت عن تناوله ، لذلك قدم الدكتور احمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية بعض الفوائد العديدة للفجل الصحية.

وإليكم فوائد الفجل الأبيض:
فوائد الفجل في علاج أو الوقاية من بعض الأمراض ، و تاثيره على بعض أجزاء الجسم :

1- علاج اضطرابات الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية ، والتهاب الشعب الهوائية والربو :
الفجل هو مكافح طبيعي للإحتقان وهذا يعني أنه يقلل احتقان الجهاز التنفسي بما في ذلك تهيج الأنف والجيوب الأنفية ، والحلق، والقصبة الهوائية والرئتين و التي يمكن أن تحدث مع نزلات البرد و الالتهابات والحساسية وغيرها من الأسباب . الفجل مطهر طبيعي وغني بالفيتامينات التي تحمي الجهاز التنفسي من العدوى .

2-يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويقلل من ألم البواسير :
الفجل يحتوي على الكربوهيدرات الغير مهضومة ( المعقدة ) والتي تسهل عملية الهضم ، وتمنع احتباس الماء ، وتمنع حدوث مشاكل مثل الامساك . على وبسبب انه طارد للسموم جيد فإنه يساعد على التئام الجروح والقروح بسرعة كبيرة . كما ان عصير الفجل يعمل كبلسم للجهاز الهضمي ، مما يخفف من أعراض البواسير ويعمل على علاجها مع الوقت بشكل طبيعي

3- التغلب على الاضطرابات البولية :
الفجل هو مدر للبول طبيعي وهذا يعني أنه يزيد من إنتاج البول , كما ان عصير الفجل يشفي من الالتهابات والشعور بحرقان أثناء التبول . كما أنه ينظف الكلى ويمنع التهابات الكلى والجهاز البولي ، مما يساعد على علاج مختلف الظروف البولية التي تتفاقم من تراكم السموم المتزايدة .

4- تخفيف الوزن :
الفجل هو من الخضروات التي تسد حاجة الجوع بالحصول على القليل من السعرات الحرارية , واحتوائه على كميات قليلة من الكربوهيدرات ، وكميات عالية من الألياف و الكثير من المياه يجعل الفجل خيارا جيدا لأولئك الذين يرغبون في إنقاص وزنهم .

وجود نسبة عالية من الألياف وانخفاض في نسبة السكر في الدم ، الأمر الذي يعني أنه يزيد من حركة الأمعاء والتي تساعد على فقدان الوزن ، وزيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي لكافة العمليات الجسدية.

5- صحة القلب والأوعية الدموية :
الفجل مصدر كبير من الانثوسيانين التي هي نوع من الفلافونويد والتي تعطي اللون للفجل ، ولكن أيضا تعطي العديد من الفوائد الصحية . حيث ان الانثوسيانين في العديد من الدراسات الطبية تم ربطه بشكل إيجابي في الحد من حدوث مرض القلب والأوعية الدموية ، كما وجد انه أيضا مضادة للسرطان وله خصائص مضادة للالتهابات .

6-السرطان :
الفجل طارد للسموم وغني بفيتامين C ، و الفوليك والانثوسيانين، والتي تساعد في علاج أنواع عديدة من السرطان وخاصة القولون والكلى والأمعاء والمعدة وسرطان الفم . الفجل هي جزء من عائلة الكرنب ، ومثل الخضروات الأخرى الموجودة في هذه العائلة فهو غني بالمواد المضادة للاكسدة . وعلاوة على ذلك، فإن الأيزوثيوسيانيت الموجودة في الفجل يكون لها تأثير كبير على منع تكون الخلايا السرطانية و تدمير الخلايا السرطانية ، وبالتالي القضاء على الخلايا السرطانية من التكاثر .

7-علاج البهاق :
الفجل يساعد على ازالة السموم وله خصائص مضادة للسرطان مما يجعلى مفيد في علاج البهاق . تستخدم بذور الفجل في هذا العلاج وينبغي أن ينقع مسحوق الفجل في الخل وعصير الزنجبيل ومن ثم وضعه على البقع البيضاء . ويمكن أكل الفجل للمساعدة في علاج البهاق .

8- علاج الإمساك :
هذه الفائدة مرتبطة أيضا في أمكانية الفجل على تخفيف ألم البواسير فمن ضمن أسباب البواسير الأمساك المستمر فحيث ان الفجل غني جدا بالألياف ، مما يعني أنه يحفز حركة الأمعاء ، الأمر الذي يخفف من أعراض الإمساك و يساعد على التخلص من البراز بشكل طبيعي . وعلاوة على ذلك، من المعروف أن الفجل يعزز إنتاج الصفراء والتي لها دور في الهضم الجيد ، و يساعد أيضا على حماية كلا من الكبد والمرارة .

9- علاج الصفراء :
الفجل مفيد جدا للكبد والمعدة ، حيث يعتبر طارد للسموم قوي جدا , وهذا يعني أنه ينقي الدم ويقضي على السموم والنفايات . وهو مفيد للغاية في علاج الصفراء لأنه يزيل البيليروبين ويحافظ على إنتاجها عند مستوى مستقر أيضا . كما أنه يقلل من تدمر خلايا الدم الحمراء التي تحدث للأشخاص الذين يعانون من الصفراء عن طريق زيادة الاوكسجين النقي الموجود في الدم . ويفضل تناول الفجل الأسود في علاج الصفراء ، وأوراق الفجل أيضا مفيد جدا في علاج هذا المرض .

10 - ضغط الدم :
الفجل مصدر جيد من البوتاسيوم الذي يساهم في العديد من الفوائد الصحية. حيث يساعد البوتاسيوم بشكل إيجابي على خفض ضغط الدم ، لأنه عندما يتفاعل مع جدار الشرايين و الأوعية الدموية يعمل على استرخائها وبالتالي زيادة تدفق الدم . ويقلل من ضغط الدم عن طريق توسيع تدفق الدم ، بدلا من مرور الدم من الأوعية الدموية الضيقة التي تسبب ارتفاع الضغط.

11- تأثيره على مستويات السكر :
الفجل له مؤشر نسبة سكر في الدم منخفضة ، مما يعني أن تناوله لا يؤثر على مستويات السكر في الدم , كما أنه يساعد على تنظيم امتصاص السكريات إلى مجرى الدم ، وهذا يعني أن مرضى السكر لا داعي لقلقهم من تناول الكثير من الفجل .

12- علاج اضطرابات الجلد :
فيتامين C والفوسفور والزنك وفيتامين B الموجود في الفجل مفيد جدا للبشرة . حيث ان الماء في الفجل يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد. و الفجل الخام يكون بمثابة مطهر جيد مما يساعد على علاج اضطرابات الجلد مثل جفاف الجلد ، والطفح الجلدي والشقوق .

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