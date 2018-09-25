12 سببا يجعلك تتناول الفجل الأبيض يوميا



وجود نسبة عالية من الألياف وانخفاض في نسبة السكر في الدم ، الأمر الذي يعني أنه يزيد من حركة الأمعاء والتي تساعد على فقدان الوزن ، وزيادة كفاءة عملية التمثيل الغذائي لكافة العمليات الجسدية.



5- صحة القلب والأوعية الدموية :

الفجل مصدر كبير من الانثوسيانين التي هي نوع من الفلافونويد والتي تعطي اللون للفجل ، ولكن أيضا تعطي العديد من الفوائد الصحية . حيث ان الانثوسيانين في العديد من الدراسات الطبية تم ربطه بشكل إيجابي في الحد من حدوث مرض القلب والأوعية الدموية ، كما وجد انه أيضا مضادة للسرطان وله خصائص مضادة للالتهابات .



6-السرطان :

الفجل طارد للسموم وغني بفيتامين C ، و الفوليك والانثوسيانين، والتي تساعد في علاج أنواع عديدة من السرطان وخاصة القولون والكلى والأمعاء والمعدة وسرطان الفم . الفجل هي جزء من عائلة الكرنب ، ومثل الخضروات الأخرى الموجودة في هذه العائلة فهو غني بالمواد المضادة للاكسدة . وعلاوة على ذلك، فإن الأيزوثيوسيانيت الموجودة في الفجل يكون لها تأثير كبير على منع تكون الخلايا السرطانية و تدمير الخلايا السرطانية ، وبالتالي القضاء على الخلايا السرطانية من التكاثر .



7-علاج البهاق :

الفجل يساعد على ازالة السموم وله خصائص مضادة للسرطان مما يجعلى مفيد في علاج البهاق . تستخدم بذور الفجل في هذا العلاج وينبغي أن ينقع مسحوق الفجل في الخل وعصير الزنجبيل ومن ثم وضعه على البقع البيضاء . ويمكن أكل الفجل للمساعدة في علاج البهاق .



8- علاج الإمساك :

هذه الفائدة مرتبطة أيضا في أمكانية الفجل على تخفيف ألم البواسير فمن ضمن أسباب البواسير الأمساك المستمر فحيث ان الفجل غني جدا بالألياف ، مما يعني أنه يحفز حركة الأمعاء ، الأمر الذي يخفف من أعراض الإمساك و يساعد على التخلص من البراز بشكل طبيعي . وعلاوة على ذلك، من المعروف أن الفجل يعزز إنتاج الصفراء والتي لها دور في الهضم الجيد ، و يساعد أيضا على حماية كلا من الكبد والمرارة .



9- علاج الصفراء :

الفجل مفيد جدا للكبد والمعدة ، حيث يعتبر طارد للسموم قوي جدا , وهذا يعني أنه ينقي الدم ويقضي على السموم والنفايات . وهو مفيد للغاية في علاج الصفراء لأنه يزيل البيليروبين ويحافظ على إنتاجها عند مستوى مستقر أيضا . كما أنه يقلل من تدمر خلايا الدم الحمراء التي تحدث للأشخاص الذين يعانون من الصفراء عن طريق زيادة الاوكسجين النقي الموجود في الدم . ويفضل تناول الفجل الأسود في علاج الصفراء ، وأوراق الفجل أيضا مفيد جدا في علاج هذا المرض .



10 - ضغط الدم :

الفجل مصدر جيد من البوتاسيوم الذي يساهم في العديد من الفوائد الصحية. حيث يساعد البوتاسيوم بشكل إيجابي على خفض ضغط الدم ، لأنه عندما يتفاعل مع جدار الشرايين و الأوعية الدموية يعمل على استرخائها وبالتالي زيادة تدفق الدم . ويقلل من ضغط الدم عن طريق توسيع تدفق الدم ، بدلا من مرور الدم من الأوعية الدموية الضيقة التي تسبب ارتفاع الضغط.



11- تأثيره على مستويات السكر :

الفجل له مؤشر نسبة سكر في الدم منخفضة ، مما يعني أن تناوله لا يؤثر على مستويات السكر في الدم , كما أنه يساعد على تنظيم امتصاص السكريات إلى مجرى الدم ، وهذا يعني أن مرضى السكر لا داعي لقلقهم من تناول الكثير من الفجل .



12- علاج اضطرابات الجلد :

فيتامين C والفوسفور والزنك وفيتامين B الموجود في الفجل مفيد جدا للبشرة . حيث ان الماء في الفجل يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد. و الفجل الخام يكون بمثابة مطهر جيد مما يساعد على علاج اضطرابات الجلد مثل جفاف الجلد ، والطفح الجلدي والشقوق .

قد تكون لا تتناول الفجل كثيرًا على الرغم من إنه يحتوى على فوائد لو عرفتها لما تنازلت عن تناوله ، لذلك قدم الدكتور احمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية بعض الفوائد العديدة للفجل الصحية.وإليكم فوائد الفجل الأبيض:فوائد الفجل في علاج أو الوقاية من بعض الأمراض ، و تاثيره على بعض أجزاء الجسم :1- علاج اضطرابات الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية ، والتهاب الشعب الهوائية والربو :الفجل هو مكافح طبيعي للإحتقان وهذا يعني أنه يقلل احتقان الجهاز التنفسي بما في ذلك تهيج الأنف والجيوب الأنفية ، والحلق، والقصبة الهوائية والرئتين و التي يمكن أن تحدث مع نزلات البرد و الالتهابات والحساسية وغيرها من الأسباب . الفجل مطهر طبيعي وغني بالفيتامينات التي تحمي الجهاز التنفسي من العدوى .2-يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويقلل من ألم البواسير :الفجل يحتوي على الكربوهيدرات الغير مهضومة ( المعقدة ) والتي تسهل عملية الهضم ، وتمنع احتباس الماء ، وتمنع حدوث مشاكل مثل الامساك . على وبسبب انه طارد للسموم جيد فإنه يساعد على التئام الجروح والقروح بسرعة كبيرة . كما ان عصير الفجل يعمل كبلسم للجهاز الهضمي ، مما يخفف من أعراض البواسير ويعمل على علاجها مع الوقت بشكل طبيعي3- التغلب على الاضطرابات البولية :الفجل هو مدر للبول طبيعي وهذا يعني أنه يزيد من إنتاج البول , كما ان عصير الفجل يشفي من الالتهابات والشعور بحرقان أثناء التبول . كما أنه ينظف الكلى ويمنع التهابات الكلى والجهاز البولي ، مما يساعد على علاج مختلف الظروف البولية التي تتفاقم من تراكم السموم المتزايدة .4- تخفيف الوزن :الفجل هو من الخضروات التي تسد حاجة الجوع بالحصول على القليل من السعرات الحرارية , واحتوائه على كميات قليلة من الكربوهيدرات ، وكميات عالية من الألياف و الكثير من المياه يجعل الفجل خيارا جيدا لأولئك الذين يرغبون في إنقاص وزنهم .