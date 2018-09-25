برتوكول تعاون بين جريدة الأهرام ومعهد جوتة لتبادل الصحفيين العلميين.. صور

أكد الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام اهتمامه بتطوير المهارات المهنية للصحفيين ورفع كفاءتهم التحريرية من خلال تفعيل التواصل مع المؤسسات الصحفية الكبري وعلى رأسها الصحف الألمانية التي تتميز بقدر كبير من المهنية، ويسهم التدريب والتحاور بين الصحفيين من كلا البلدين فى تعزيز الخبرات المهنية من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد مما ينعكس على جودة المحتوى الصحفي.



جاء ذلك خلال توقيع علاء ثابت ويوهانا كيلر نائبة مدير معهد «جوتة» بروتوكول تعاون للعام الثاني علي التوالي يتيح للصحفيين من الأهرام والصحف الألمانية السفر وإنتاج موضوعات صحفية علمية تهم القراء من كلا البلدين.



وفي سياق متصل قالت يوهانا كيلر إنهم سعداء بتجديد بروتوكول التعاون مع الأهرام، خاصة بعد نجاح المشروع العام الماضى من خلال فرص التعرف على نظم العمل بالمؤسسات الصحفية بين البلدين ونشر عدد من الموضوعات العلمية بجريدة الأهرام وموقع شبيجل أون لاين، ونأمل أن يستمر هذا التعاون لسنوات مقبلة خاصة أن الإعلام والثقافة العلمية تسهم فى تعزيز التواصل بين الشعوب.



وأضافت غادة الشربينى مسئولة الأنشطة الثقافية بمعهد جوتة أن بروتوكول التعاون ممول من قبل الحكومة الألمانية ويتيح للصحفيين العلميين بجريدة الأهرام السفر والعمل لمدة أسبوعين بإحدى وسائل الإعلام الألمانية للتعرف على بيئة العمل وصناعة الصحف كما يتاح للمحررين العلميين بألمانيا زيارة مصر والعمل فى جريدة الأهرام ويقوم الصحفي بكتابة عدد من التحقيقات العلمية على أن يتولى معهد جوتة ترجمة الموضوعات من الألمانية إلى العربية والعكس.



وخلال العام الماضي زار الأهرام المحرر العلمي بموقع شبيجل أون لاين وكتب موضوعين عن أطعمة المستقبل وتعاون مصر وألمانيا فى مراحل إنشاء المتحف المصري الكبير، كما مثلت الأهرام فى ألمانيا الزميلة نيرمين قطب وكتبت موضوعين عن مشروعات الطاقة الشمسية فى مصر وهجرة العقول المصرية لألمانيا.



جدير بالذكر أنه أجريت مراحل اختيار ومراجعة الموضوعات بالتنسيق ما بين القسم العلمي بالأهرام ونظيره في مؤسسة شبيجل الألمانية وعلى هامش التعاون أقيمت عدة ندوات وورش عمل للصحفيين العلميين من كلا البلدين ما بين القاهرة وبرلين.