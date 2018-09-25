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رياضة

الأهلي ينهي مرانه الأول في بيروت

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في بيروت استعدادًا لمواجهة النجمة اللبناني.

وجاء مران الأهلي الأول خفيفًا لفكّ العضلات بعد وصول بعثة الأهلي، اليوم الثلاثاء، إلى بيروت.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني بعد غدٍ، الخميس، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

يذكر أن الأهلي يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة. أو التعادل إيجابيا للصعود إلى الدور التالي.

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