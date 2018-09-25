نائب: السيسى يستعرض بالأمم المتحدة تجربة مصر الناجحة لمواجهة الإرهاب

أكد النائب محمود خميس عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة بنيويورك وللمرة الخامسة على التوالى، دليل حرصه على تواجد مصر على الساحة العالمية وإبراز الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.



وقال "خميس" فى بيان له، اليوم، إن الرئيس السيسى يحرص سنويا خلال مشاركته فى اجتماعات الأمم المتحدة على توصيل رسائل للعالم كله من على منبر الأمم المتحدة حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بصفة عامة وحول القضايا داخل منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، متوقعا أن يوجه الرئيس السيسى للعالم خلال خطابه هذه المرة رسائل مهمة حول قضايا محاربة الإرهاب لخطورته الداعمة على الأمن والسلم الدوليين والتجربة المصرية الرائدة فى مواجهة هذه الظاهرة نيابة عن العالم كله وأيضا حول قضية السلام فى الشرق الأوسط والأوضاع داخل سوريا وليبيا واليمن وغيرها من القضايا التى تهم المنطقة والعالم.



أشار خميس إلى أن الرئيس السيسى دائما يعبر أمام اجتماعات المنظمة الأممية عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مؤكدا أنه هذه المرة سوف يستعرض الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى أنجزتها مصر وأنها أصبحت واحدة من أهم الدول فى منطقة الشرق الأوسط بأسرها فى مجال الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات العالمية.