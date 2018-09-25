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محمد فايز: الدول العربية تلعب دورا رئيسيا لمنظمة الأوبك

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:57 م
محمد فايز فرحات،
محمد فايز فرحات، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية
كـريـم الخـطيب
قال محمد فايز فرحات، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدول العربية تلعب دورا رئيسيا لمنظمة «الأوبك»، مشيرا إلى أن موقف ترامب من مؤسسة «الأوبك»، جزء من موقفه الغامض من المؤسسية العالمية بشكل عام.

وأضاف «فرحات» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن حديث الرئيس الأمريكي ترامب عن الحماية غير محددة وواضحة، خاصة ان الدول ليست متواجدة في إقليم واحد معين.

وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن موقف الرئيس الأمريكي يثير الكثير من التساؤلات ويؤكد أنه ينتهج سياسة الدفع منذ الحملة الإنتخابية وعلاقته مع الحلفاء.

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