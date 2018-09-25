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رياضة

حوار مفتوح لوزير الرياضة مع شباب مجلس النواب لبحث آليات التعاون

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:32 م
صدى البلد
ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة لقاءً حواريًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس النواب من الشباب؛ للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على رؤاهم حول منهجية عمل الوزارة، وذلك استجابةً للدعوة التى طالب بها مجموعة من شباب البرلمان.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن اللقاء يأتى لوضع آلية للتعاون مع السادة النواب من خلال دوائرهم المختلفة؛ لتعضيد وتمكين الأداء على صعيد قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، مستعرضًا أبرز ملامح استراتيجية عمل الوزارة ونهجها فى مجال الرياضة المرتبط برياضة البطولة وتوسيع قاعدة الممارسة، وجعل الرياضة أسلوب حياة.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي أن هناك اهتمامًا واضحًا من جانب القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب، لافتا إلى البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة للنشء والشباب على مدار العام فى جميع محافظات الجمهورية.

ولفت الوزير إلى الإدارة الاقتصادية التى تنتهجها الوزارة لتغطية تكلفة المشروعات والبرامج، وتعظيم فرص الاستثمار، إضافة إلى التعاون مع الكيانات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص فى تطوير مراكز الشباب ودعم ورعاية اللاعبين الموهوبين.
حوار مفتوح لوزير الرياضة مع شباب مجلس النواب لبحث آليات التعاون
حوار مفتوح لوزير الرياضة مع شباب مجلس النواب لبحث آليات التعاون
حوار مفتوح لوزير الرياضة مع شباب مجلس النواب لبحث آليات التعاون

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