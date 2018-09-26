مكرم محمد أحمد: الرئيس السيسي واحد من الشخصيات الدولية المهمة

أكد الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عدة رسائل قوية وواضحة للعالم من الأمم المتحدة.





وأوضح «مكرم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي أصبح واحد من الشخصيات الدولية الأساسية المهمة، وقد تناول القضايا العربية والإفريقية خلال كلمته، وأكد ان مصر جزء من الافارقة.





وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الرئيس السيسي أكد ضرورة حل القضية الفلسطينية وأنه لن يتم القبول إلا بالقدس عاصمة لها، مؤكدا أن ما قاله يستدعى إعادة ترامب النظر في إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.



