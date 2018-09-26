الشناوي يكشف تفاصيل مثيرة سبقت انتقاله من الزمالك إلى بيراميدز

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن كواليس انتقاله من الزمالك إلى نادي بيراميدز، بداية الموسم الحالي.
وقال الشناوي فى تصريحات تليفزيونية : "جددت تعاقدي مع الزمالك قبل الرحيل، وكان هناك شرط جزائي في تعاقدي القديم، ألغيته في العقد الجديد، الشرط الجزائي كان يبلغ 1.5 مليون دولار بشرط الانتقال لأي ناد خارجي".
وتابع: "بعد ذلك بدأت المفاوضات بين تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ومرتضى منصور لانتقالي إلى بيراميدز، وبالفعل تم الاتفاق على 60 مليون جنيه لنادي الزمالك، بالإضافة إلى انتقال فرجاني ساسي، والتعاقد مع المدير الفني كريستيان جروس".