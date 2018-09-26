المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو..فيديو

أفاد الرائد أحمد نور، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن جميع الطرق السريعة تعمل بكفاءة عالية، ولا توجد أي إخطارات بوقوع حوادث أو مصادمات مؤثرة على الحركة.





وقال "نور"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافات المرورية على الطريق الدائري ومداخل القاهرة، مشيرا إلى وجود كثافات على الطريق الدائري للقادم من أعلى الزراعي باتجاه السلام، وأحجامًا مرتفعة أعلى البساتين المتجه إلى القاهرة الجديدة.





وأضاف أن هناك كثافات للقادم من الأقاليم باتجاه الدائري، لافتا إلى وجود أحجام حركة مرتفعة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان، والطريق الآخر يشهد سيولة مرورية تامة، ناصحا باستخدام الطرق البديلة سواء محور روض الفرج أو طريق الواحات والمحور ومنهم إلى الدائري.



