22 لاعبا في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية الليلة

أعلن جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة إشبيلية، الليلة، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.



وشهدت قائمة الملكي غياب كلًا من : داني كارفخال للإصابة، وإيسكو ألاركون الذي أجرى عملية طبية أمس لإزالة الزائدة الدودية.



وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبًا على النحو التالي:



حراسة المرمى: نافاس - كورتوا - كاسيا



خط الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران - أودريوزولا - ناتشو - ريجيليون



خط الوسط: مودريتش - كروس - كاسيميرو - سيبايوس - أسينسيو - يورمني - فالفيردي



خط الهجوم: بنزيما - بيل - ماريانو - فاسكيز - فينسيوس جونيور