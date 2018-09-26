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أخبار البلد

التضامن تنتهي من تطوير 34 عيادة أهلية لتنظيم الأسرة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:41 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تطوير ٣٤ عيادة أهلية لتنظيم الأسرة على مستوى 10 محافظات تستهدفهم الوزارة خلال تنفيذها لمشروع "اتنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل بواقع؛ (٤عيادات بالجيزة، و٤ عيادات بالفيوم، وو٦ عيادات ببني سويف، وعيادتان بالمنيا، و٣ عيادات بأسيوط، و٣ عيادات بسوهاج، و٣ عيادات بقنا، و٤ عيادات بالأقصر، و٤ عيادات بأسوان، وعيادة بالبحيرة).

تأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى لمحور تطوير البنية التحتية للعيادات الأهلية، علما بأن المرحلة الثانية ستستهدف تطوير ٣٦ عيادة إضافية.

وقام المشروع بحصر احتياجات هذه العيادات من خلال زيارات ميدانية مستندا إلى معايير وزارة الصحة، والهدف من هذا المحور هو توفير خدمات تنظيم الأسرة في المناطق المحرومة من الخدمة حيث ان نسبة الحاجات غير الملباة على مستوى الجمهورية بلغت 12.6 %، ويخصص المشروع راتب مجزى لتوفير طبيبة وممرضة داخل كل عيادة لضمان استدامة وانتظام الخدمة داخل العيادات.

على جانب آخر، أطلق المشروع حملته الإعلامية التمهيدية لرفع الوعي وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة في ٩ سبتمبر الماضي، كما سيتم تنفيذ حملات طرق أبواب مكثفة بمعدل ٣٤٢٠٠٠ زيارة شهريا للأسر المستهدفة وعددها ١١٤٨٨٦١ أسرة لديها ٣ أطفال أو اقل، تستند إلى دليل تدريبي موحد به رسائل تعمل على تصحيح اهم المفاهيم المجتمعية المغلوطة التي تتسبب في كثرة الانجاب.
التضامن تنتهي من تطوير 34 عيادة أهلية لتنظيم الأسرة
التضامن تنتهي من تطوير 34 عيادة أهلية لتنظيم الأسرة

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