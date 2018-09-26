محافظ بني سويف يدعم مبادرة محافظة بلا إدمان

رحب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بمقترح تنفيذ مبادرة بالتعاون مع جامعة بني سويف لمواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات، تحت شعار "محافظة بلا إدمان"، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لهذه المبادرة، نظرا لأهميتها وأبعادها المجتمعية والصحية والتنموية المهمة، لافتًا إلى عدد من أوجه الدعم العاجلة والمتاحة للبدء الفعلي في تنفيذ تلك المبادرة.



جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة بني سويف، في حضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات أعضاء المجلس.



وتم الاتفاق على بعض الخطوط العريضة لتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة للبدء في تنفيذ المبادرة، على أن توفر المحافظة بالتسهيلات اللازمة، وذلك مع قيام الجامعة بإتاحة إمكانياتها البحثية والطبية لعمل مسح شامل من خلال توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج الطبي والنفسي للحالات الايجابية.