مجموعة إعلام المصريين تنهي الخلافات القضائية بين قناة النهار وريهام سعيد

اعلن تامر مرسى رئيس مجلس ادارة مجموعة اعلام المصريين أنه قد قام بالسعى للصلح بين شبكة تلفزيون النهار و الإعلامية ريهام سعيد و قد نجحت تلك المساعى و الوساطة و اقتنع الطرفان بأنهاء كافة القضايا و التحكيم و الخلافات. و قد اتفق الطرفان على إنهاء تعاقد الإعلامية ريهام سعيد مع شبكة تلفزيون النهار بالتراضي بين الطرفين و لن يكون لها ظهور اعلامي على قنوات النهار مرة اخرى.



واشار تامر مرسى أن الاعلامية ريهام سعيد بموجب هذا الصلح ستنتقل فى جو من الاحترام الى قناة الحياة لتبدأ برنامجها خلال شهر اكتوبر المقبل.