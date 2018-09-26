ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مجموعة إعلام المصريين تنهي الخلافات القضائية بين قناة النهار وريهام سعيد

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:07 م
صدى البلد
أمل مجدى
اعلن تامر مرسى رئيس مجلس ادارة مجموعة اعلام المصريين أنه قد قام بالسعى للصلح بين شبكة تلفزيون النهار و الإعلامية ريهام سعيد و قد نجحت تلك المساعى و الوساطة و اقتنع الطرفان بأنهاء كافة القضايا و التحكيم و الخلافات. و قد اتفق الطرفان على إنهاء تعاقد الإعلامية ريهام سعيد مع شبكة تلفزيون النهار بالتراضي بين الطرفين و لن يكون لها ظهور اعلامي على قنوات النهار مرة اخرى.

واشار تامر مرسى أن الاعلامية ريهام سعيد بموجب هذا الصلح ستنتقل فى جو من الاحترام الى قناة الحياة لتبدأ برنامجها خلال شهر اكتوبر المقبل.

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يغادر سوهاج إلي قنا بالقطار

اتحاد الكرة يتلقى خطابات من 3 أندية سعودية

التعليم توضح ملابسات وفاة ضحية التختة الأولى بالدقهلية

برلماني : المنافذ المباشرة لبيع السلع تخفض أسعار السلع بنسبة 50 %

خالد الدرندلي يكشف سر 8 مواد خاصة بالاستثمار في لائحة الأهلي

بعد رحيل سهير فخرى حماة رانيا فريد شوقى.. جمالها أدخل زوجها مستشفى الأمراض النفسية

حزب المعارضة البريطاني: سنعترف رسميا بدولة فلسطين

شاهد .. سيارة مارلين مونرو للبيع فى مزاد علني بـ لوس أنجلوس

تأييد أمر التحفظ على أموال معصوم مرزوق وآخرين

وزير قطاع الأعمال العام لـ صدى البلد : لا رجعة في إغلاق الشركة القومية للأسمنت

ميلانيا ترامب تزور مصر في أول مهمة رسمية للسيدة الأولى

ميرنا عز تخطف الأنظار باستايل السندريلا فى مسابقة ميس إيجبت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمستشفى أرمنت الجديدة.. صور

فيديو

أحمد موسى: مصر واجهت مخططات لمنع حضورها اجتماع الأمم المتحدة
ربيع الجميل يطرح كليب أغنية أجمل حكاية
شاهد.. برومو فيلم كفرناحوم للمخرجة نادين لبكي
شاهد .. تصريحات الرئيس البرتغالي عن لقاءه بالسيسي
الخارجية الأمريكية: نتطلع لزيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟