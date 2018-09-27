تعرف على رتب الشموسية الخمس ومعانيها

أكد البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال القداس الذي أقيم بكنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا شنودة ببرجن، نيوچيرسي على أن رتب الشموسية داخل الكنيسة الأرثوذكسية هما 5 رتب لكل منهما معنى.



ورتب الشموسية الخمسة هي:

- الرتبة الأولى: إبصالتس و تعني المرتل.

-الرتبة الثانية: الأغنُسطس وتعني القارئ.

-الرتبة الثالثة: إيبودياكون وتعني مساعد الشماس.

-الرتبة الرابعة: الدياكون وتعني الشماس الكامل.

-الرتبة الخامسة: أرشيدياكون وتعني رئيس شمامسة.



