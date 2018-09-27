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أخبار البلد

تعرف على رتب الشموسية الخمس ومعانيها

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:57 ص
لبابا تواضروس الثاني
لبابا تواضروس الثاني
مايكل سمير
أكد البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال القداس الذي أقيم بكنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا شنودة ببرجن، نيوچيرسي على أن رتب الشموسية داخل الكنيسة الأرثوذكسية هما 5 رتب لكل منهما معنى.

ورتب الشموسية الخمسة هي:
- الرتبة الأولى: إبصالتس و تعني المرتل.
-الرتبة الثانية: الأغنُسطس وتعني القارئ.
-الرتبة الثالثة: إيبودياكون وتعني مساعد الشماس.
-الرتبة الرابعة: الدياكون وتعني الشماس الكامل.
-الرتبة الخامسة: أرشيدياكون وتعني رئيس شمامسة.

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