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رياضة

أبوتريكة بعد هزيمة ليفربول: الكأس ليست ضمن أولويات كلوب

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:49 م
ابو تريكة
ابو تريكة
محمد رشاد
أكد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق، ومحلل قنوات بي إن سبورتس، أن بطولة كأس الرابطة ليست في أولويات يورجن كلوب مدرب ليفربول.

وقال أبو تريكة فى تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "إدين هازارد صنع الفارق بنزوله في اللقاء، وكلوب قال من قبل أنه يحتاج لأربعة لاعبين كي يوقفه، ولكنهم لم يكونوا كافين في مباراة اليوم ، في مباراة الدوري سنشاهد تركيزا أكبر من الفريقين وأوراقا أخرى أساسية".

وأضاف تريكة: "كلوب يريد استمرار الانتصارات المتتالية والحفاظ على الصدارة، أما بطولة كأس الرابطة فليست في أولوياته".

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