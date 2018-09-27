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محافظات

مدبولي يتفقد أعمال تأهيل محطات المياه المغذية لـ 12500 فدان بالمراشدة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
يوسف رجب
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبرفقته عدد من الوزراء ومحافظ قنا، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، أعمال تأهيل رفع مياه الرى الجديدة" 1 2 3" بقرية المراشدة المغذية لـ 12500 فدان.

كما تفقد مدبولى، أعمال تأهيل ترعة المراشدة الرئيسية وفروعها بتكلفة مالية حوالى 13 مليون جنيه.

وأكد محافظ قنا أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بإنشاء محطة طلمبات المراشدة الجديدة على النيل والبالغة تكلفتها 90 مليون جنيه للأعمال المدنية، و4.7 مليون يورو، للمهمات الميكانيكية والكهربائية، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الرى بالمنطقة.

يذكر أن جولة رئيس الوزراء لقنا، تتضمن تفقد عدد من المنشآت والمشروعات الخدمية، يرافقه خلالها عدد من الوزراء.
مدبولي يتفقد أعمال تأهيل محطات المياه المغذية لـ 12500 فدان بالمراشدة
مدبولي يتفقد أعمال تأهيل محطات المياه المغذية لـ 12500 فدان بالمراشدة

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