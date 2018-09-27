ضبط تاجر عملة في أسيوط يتعامل بـ11 مليون جنيه و2 مليون ريال سعودي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبل المتحرى عنهم .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنجح فى ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها قيام كلٍ من المدعو "أحمدهـ.ح" مواليد 1978 ، حاصل على دبلوم زراعة "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، والمدعو "أسامة.هـ.ح" مواليد1981 - سـائق – "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، والمدعو "عصـام.هـ.ح" مواليد1975 - مهندس زراعى، والمدعوة "أسماء.هـ.ح" مواليد 1993 - طالبة، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى وإرسالها للثالث بالعملة الأجنبية ليقوم باستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين بالخارج، وكذا إستلام مبالغ مالية بالعملة الأجنبية واستبدالها بالبنوك عقب تحرير سعر الصرف وإيداع تلك المبالغ بحساب الرابعة ليقوم الثالث بسحبها بموجب توكيل مصرفى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.باستدعاء المتهم الثالث وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عامين بلغت (400,000 أربعمائة ألف دولار أمريكى - 2,200,000 إثنين مليون ومائتين ألف ريال سعودى- 11,000,000 إحدى عشر مليون جنيه مصرى).