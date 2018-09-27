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رياضة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
يشهد اليوم الخميس، العديد من المباريات الهامة في البطولة العربية، والدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة على النحو التالي:

كأس العرب للأندية الأبطال:
الكويت X الإسماعيلي.. 6:30 مساءً.. أبوظبي الرياضية HD 2
النجمة اللبناني X الأهلي.. 6:30 مساءً.. أبوظبي الرياضية HD 1

الدوري الإسباني الدرجة الأولى:
ديبورتيفو ألافيس X خيتافي.. 8:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
بلد الوليد X ليفانتي.. 8:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 5
جيرونا X ريال بيتيس.. 10:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي الدرجة A:
سبال X ساسولو.. 7:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 6
إمبولي X ميلان.. 9:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 4

الدوري البرتغالي الممتاز:
تشافيس X بنفيكا.. 9:15 مساءً

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