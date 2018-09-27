تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس، العديد من المباريات الهامة في البطولة العربية، والدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة على النحو التالي:
كأس العرب للأندية الأبطال:
الكويت X الإسماعيلي.. 6:30 مساءً.. أبوظبي الرياضية HD 2
النجمة اللبناني X الأهلي.. 6:30 مساءً.. أبوظبي الرياضية HD 1
الدوري الإسباني الدرجة الأولى:
ديبورتيفو ألافيس X خيتافي.. 8:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
بلد الوليد X ليفانتي.. 8:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 5
جيرونا X ريال بيتيس.. 10:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي الدرجة A:
سبال X ساسولو.. 7:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 6
إمبولي X ميلان.. 9:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 4
الدوري البرتغالي الممتاز:
تشافيس X بنفيكا.. 9:15 مساءً
كأس العرب للأندية الأبطال:
الكويت X الإسماعيلي.. 6:30 مساءً.. أبوظبي الرياضية HD 2
النجمة اللبناني X الأهلي.. 6:30 مساءً.. أبوظبي الرياضية HD 1
الدوري الإسباني الدرجة الأولى:
ديبورتيفو ألافيس X خيتافي.. 8:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
بلد الوليد X ليفانتي.. 8:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 5
جيرونا X ريال بيتيس.. 10:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي الدرجة A:
سبال X ساسولو.. 7:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 6
إمبولي X ميلان.. 9:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 4
الدوري البرتغالي الممتاز:
تشافيس X بنفيكا.. 9:15 مساءً