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أخبار البلد

المعهد الفرنسي بالإسكندرية يفتتح معرضاً عن كأس العالم الأحد القادم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:08 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود نوفل
أعلن المعهد الفرنسي بمصر في الإسكندرية التابع للسفارة الفرنسية عن استقبال معرض الصور الفوتوغرافية الذي ستقوم وكالة فرانس برس بتنظيمه عن كأس العالم في روسيا 2018 حيث يحمل المعرض أسم "فوق سطح العالم" ويسلط الضوء على هذا الحدث بدءًا من مباراة الافتتاح وحتى المباراة النهائية للبطولة في 15 يوليو الماضي من خلال مجموعة مختارة من أفضل الصور.

وسيتم افتتاح المعرض يوم الأحد الموافق 30 سبتمبر2018، بحضور السفير الفرنسي.

واوضح المعهد الفرنسي في بيانه ان الزائرون المصريون سيتمكنون من استعادة اللحظات الهامة في البطولة بدءًا من تأهل الفراعنة للبطولة لأول مرة منذ ۲۸ عامًا، وحتى تتويج الفريق الفرنسي مرورًا بسقوط نيمار المتكرر في الملعب أو تحضر مشجعي اليابان، بالإضافة الي عرض لقطات فيديو للبطولة، فضلًا عن تنظيم حلقة نقاشية حول موضوع "المصورين الصحفيين، صحفيين كالآخرين؟".

وذكر المعهد في خضم بيانه ان في روسيا، وعلى مدار شهر، كان فريق وكالة فرانس برس على قدر هذا الحدث الهام لما قاموا به من استعدادات فنية وتحريرية لا مثيل لها حيث أن أكثر من 140 مراسلا، مصور ومحرر للصور والفيديو قاموا بمتابعة أداء الفرق أثناء البطولة.

وتابع البيان قائلا " فمن خلال بطولة كأس العالم، تجلت الخبرة التقنية والفنية لوكالة فرانس برس التي كانت في قلب الحدث وبدلاً من صناديق الكاميرات التي استخدمت في بطولة كأس العالم عام 1930، تمت تغطية كأس العام في روسيا بتجهيزات وكاميرات رقمية أكثر تعقيدًا.

وألمح البيان إلي أن المعرض الذي سيتم تنظيمه بالشراكة مع بالمعهد الفرنسي بمصر في الإسكندرية سيضم أفضل الصور التي التقطتها وكالة فرنس برس ببطولة كأس العالم 2018 والتي تعد نتاج خبرة سنين من التصوير الصحفي.

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