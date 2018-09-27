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السيسي في افتتاح اجتماع مجموعة الـ77: مصر في طليعة الداعمين للسلام

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحة أعمال مجموعة الـ 77 و الصين، إن مصر تشرف برئاسة المجموعة لهذا العام والتي تعتبر المرة الثالثة فى تاريخ المجموعة، وان مصر تلعب دورا رياديا فى تأسيس هذه المجموعة من الستينيات من القرن الماضى.

وأضاف السيسي خلال كلمته على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر فى طليعة الداعمين للسلام، ونعمل على تعزيز التعاون فى دول الجنوب .

وأشار إلى أن «القضاء على الفقر بمثابة الهدف الأسمى التى تتجه له جهودنا المشتركة من أجل رفعة شأن الإنسان و العبور بمواطنين الى آفاق التنمية المستدامة المبنية على السلام .

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