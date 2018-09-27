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الرئيس السيسي يهنئ فلسطين بتولي رئاسة مجموعة الـ 77 العام القادم .. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:31 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على تولي فلسطين رئاسة مجموعة الـ77 العام القادم، قائلا:" مصر والدول الأعضاء داعمة لكم ورئاستكم التي نثق في إدارتها للمجموعة بحكمة واقتدار".

وأضاف " السيسي " خلال كلمته في فعاليات جلسة مجموعة الـ 77 والصين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا:" جهودنا المشتركة في العمل الجماعي الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لن تنجح إلا من خلال توفير التمويل اللازم والمناخ لتدفق الموارد اللازمة للتنمية وخاصة في الدول النامية من خلال معالجة المشكلات الهيكلية القائمة الاقتصادية والمالية العالمية".

وتابع قائلا:" أعرب عن تقديري لجهودكم ودعمكم للرئاسة المصرية لمجموعة الـ 77 وسنظل من جانبنا أوفياء للوعد والمبادئ التي أسسناها سويا والتي نعمل على تحقيقها" .

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