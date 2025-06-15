أهدر أسهل 3 نقاط.. تعليق صادم على أداء الأهلي أمام إنتر ميامي

علق الناقد الرياضي إسلام محمد، على تعادل النادي الأهلي اليوم أمام إنتر ميامي سلبيا، قائلا: الأهلي خسر اليوم أسهل 3 نقاط في تاريخ مشواره في كأس العالم للأندية.

وأضاف إسلام محمد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مباراة اليوم لا تعود وهي أسهل مباراة في مشوار الأهلى في كأس العالم، متابعا: حزين لما حققه الأهلي في هذه المباراة.

واسترسل: الأهلي كان يلاعب ميسي فقط والحارس، فالفريق ليس قويا بما يكفي وكان يمكن للأهلي أن يخرج بفوز لا يعوض.

وشدد على أن النادي الأهلي أهدر 3 نقاط كانوا في المتناول، وكان هناك اختلاف واضح ما بين أداء الأهلي في الشوط الأول والثاني.