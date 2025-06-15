وزير التعليم يتابع بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 من غرفة عمليات الوزارة

يتابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآن من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بدء أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رصد الاستعدادات في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لإنطلاق امتحانات الثانوية العامة ووصول ورق الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 .

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الحسم والحزم في التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 والعمل على توفير الهدوء للطلاب أثناء سير العملية الامتحانية.

وبدأ الآن في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية ، امتحان التربية الدينية الذي يؤديه طلاب النظامين الجديد والقديم بجميع الشعب ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )

ويستمر زمن امتحان التربية الدينية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية من 9 صباحا حتى 10:30 صباحاً

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت أن التربية الدينية والتربية الوطنية هي مواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية المقرر توزيعهما غدا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لن يكن فيهما أسئلة مقالية ، بل سيشملا فقط أسئلة اختيار من متعدد فقط وعلى هذا سوف يتسلم الطالب ورقة إجابة بابل شيت فقط

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا في امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية بإعتبارهما مواد لا تضاف للمجموع

خريطة رقمية كاملة تكشف تفاصيل منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025