مصطفى بكري يكشف أهم جولات مدبولى في الصعيد.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى اختتم اليوم جولاته فى بعض محافظات الصعيد، موضحا أنه قام بالزيارات الميدانية لمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا.



وأضاف " بكري " خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مدبولى افتتح عددا من المشروعات فى تلك المحافظات وقام ايضا بالتنبيه على رصف بعض الطرق، وذهب إلى بعض المستشفيات والمدارس للاطمئنان على الأوضاع بها.



وأشار إلى أن رئيس الحكومة استمع للجميع خلال الجولات ووعد بحل جميع المشكلات التى تواجه المواطنين فى القرى الفقيرة بالصعيد.



وأوضح بكرى أن رئيس الحكومة قال إن هناك مدينتين سيتم افتتاحهما فى محافظة قنا.