ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"



في حفل امس ظهرت متسابقات ملكة جمال مصر بإطلالات رائعة مستوحاة من عصر ال 70 والـ 60، وذلك في حفل يدعى العصر الذهبي لاختيار "Miss Egypt 2018"، وهو في الأسبوع الثالث لها على التوالي برئاسة دكتورة آمال رزق، والتي تشارك بها 22 متسابقة ينافسن على اللقب.





وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة ميس إيجيبت لعام 2018، أسماء الخمس الفائزين، فى اختيار فساتين الستينيات، وضمت أسماءهم، ريم رأفت، ميرنا عز، حبيبة عمر، فيرجينيا ميلاد، شروق شريف.



وقامت المتسابقات بالوقوف أمام لجنه الحكام والتي تضم دكتور آمال رزق رئيس المسابقة، والمصمم الشهير بهيج حسين، والفنانة ريم البارودى، والفنان أحمد فريد.





وقد أقيم حفل مسابقة "Miss Elegant" ضمن فعاليات ومراحل المسابقة لعرض المتسابقات أزياء حقبة العصر الذهبي "الستينات - السبعينات" من اختيارهم أمام لجنة التحكيم وذلك بأحد فنادق الإسكندرية الكبرى.





جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائي للمسابقة يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسفراء والهيئات الدبلوماسية.



وإليكم الصور التي التقطتها كاميرا موقع"صدى البلد" بعدسة المصور أحمد بيسو..