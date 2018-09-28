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أخبار البلد

التنمية المحلية تحتفل بتخريج 4 دفعات من المتدربين على برامج تنمية المهارات

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:36 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
ايمان البكش
احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة والتابع لوزارة التنمية المحلية اليوم بتسليم شهادات تخريج لـ4 دفعات من المتدربين وعددهم 108 متدربين على برامج تدريبية تتضمن تنمية مهارات مهندسى المشروعات والتخطيط العمرانى والتنظيم وصقل مهارات العاملين بإدارات العقود والمشتريات و الموارد البشرية وتنمية المهارات السلوكية للعاملين بالإدارة المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استمرار عمل الوزارة على الاهتمام بالعنصر البشرى بالإدارة المحلية والتوسع فى برامج التدريب وزيادة الوعى الفكرى لمجابهة كافة التحديات والشائعات التى تعوق مسيرة التنمية والنهوض بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه تم التركيز في اختيار برامج تدريبية متنوعة وتستند على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة لهذا العام ما يساهم فى الارتقاء بقدرات العاملين بالمحليات في المحافظات وتطويرها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وإجادة وسرعة حل المشكلات التى تؤرق المواطنين بصورة أفضل وبأفكار جديدة تستند على العلم والتدريب.

ونوه المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية ومدير مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تنظيم دورات تدريبية أخرى لنحو 108 متدربين من المحافظات في برامج تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء في مجال أملاك الدولة وتنمية مهارات أمناء المخازن ومراقبة المخزون السلعى وصقل مهارات العاملين في الإدارة المحلية في مجال الحاسب الآلى وصقل مهارات العاملين بإدارات الشئون القانونية ويتم تنظيم الدورة واختيار المادة العلمية والمدربين تحت إشراف الدكتور رجاء محمود عثمان مدير عام التدريب بالمركز.

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