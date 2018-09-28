الأوقاف: بر الوالدين وإكرام ذي الشيبة موضوع خطبة الجمعة بالمساجد

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية اليوم، بعنوان "بر الوالدين وإكرام ذي الشيبة".





وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الخطبة تهدف إلى معالجة قضية مجتمعية هامة، حيث تدور حول أمرين هامين يرتبطان ارتباطا وثيقا بمفهوم الإنسانية الراقية التي تحترم الكبير وتقدره، وتعرف لذوي الحقوق حقوقهم وذوي المعروف معروفهم وذوي الفضل فضلهم.





وأوضح "جمعة" أن الوالد والوالدة يكرمان لذاتهما وحقهما وفضلهما، وذو الشيبة يكرم لحقه على المجتمع كله، فإن كان والدا وَذَا شيبة فالإكرام أولى وأوجب، وكل ذلك يؤدي إلى تحقيق الأمن النفسي والمجتمعي، فكما تدين تدان.



