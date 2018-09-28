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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية في البطولة العربية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على ملامح تشكيل مباراة القادسية الكويتى المقرر إقامتها اليوم الجمعة فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بهذا التشكيل :-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد أبو الفتوح

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن

الهجوم: كابونجو كاسونجو

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ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟