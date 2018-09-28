التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية في البطولة العربية

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على ملامح تشكيل مباراة القادسية الكويتى المقرر إقامتها اليوم الجمعة فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية .
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بهذا التشكيل :-
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش
الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد أبو الفتوح
الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن
الهجوم: كابونجو كاسونجو
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بهذا التشكيل :-
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش
الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد أبو الفتوح
الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمود عبد المنعم كهربا - إبراهيم حسن
الهجوم: كابونجو كاسونجو