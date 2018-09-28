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أخبار البلد

رئيس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراض بالمحافظات لمشروعات خدمية وتنموية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:09 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ
أصدر رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي قرارات بتخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لصالح عدد من الجهات، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، لصالح أبناء المحافظات، وذلك في اطار حرص الحكومة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

وتضمنت القرارات، تخصيص قطع أراضٍ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطات لرفع مياه الصرف الصحي عليها، في كل من مركزي تلا ومنوف بمحافظة المنوفية، ومركزي كفر الدوار وإدكو بمحافظة البحيرة، ومركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ومركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

ونصت القرارات على تخصيص قطع أراض، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدارس تعليم أساسي، بكل من مركز مطاي بمحافظة المنيا، ومركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ومركز الباجور بمحافظة المنوفية لتوسعة مدرسة الحاجة إحسان الابتدائية. هذا بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض، لصالح المنطقة الأزهرية بالمنيا، لإقامة معهد ديني إعدادي أزهري عليها، في مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

كما تم تخصيص قطعة أرض، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، لإقامة مركز شباب عليها في مركز اطسا بمحافظة الفيوم، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، لإقامة ملعب خماسي وصالة أنشطة عليها، في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وتم تخصيص قطعة أرض، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء لوحة توزيع كهرباء عليها، ضمن أعمال توصيل الخط المغذي للمنطقة الصناعية والسكنية برشيد، وذلك في الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة. هذا إلى جانب تخصيص قطعة أرض أخرى، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء محطة محولات عليها، في مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

كما تضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض، لصالح مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، لإقامة وحدة صحية عليها، في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد. فضلًا عن تخصيص قطعة أرض، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة مكتب جوازات عليها، في مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

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