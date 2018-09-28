ختام فعاليات مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية بالقلعة.. غدا

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ختام فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الحادية عشرة لعام 2018 على مسرح بئر يوسف بالقلعة، غدًا السبت، الموافق 29 سبتمبر الجارى فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بعد النجاح الكبير والجماهيرى الذى حققه على مدار 7 أيام.



من جانبه قال الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان إن المهرجان يُكرم اسم الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، اسم الراحل المفكر الكبير أحمد بهجت، ود. جمال سلامة، وسفيرة السلام الفنانة ياسمين الخيام، ونيافة الأنبا يوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك فى مصر، كما تًكرم شخصية المهرجان اسم الأم تريزا قديسة الفقراء من ألبانيا.



يُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة متمثلة فى العلاقات الثقافية الخارجية وصندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع وزارات الاثار والخارجية والسياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحى ومحافظة القاهرة بالتنسيق مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب .



ويشارك فى المهرجان دول عربية وأجنبية من قارات أسيا وأفريقيا وأوروبا، فى معزوفة كونية تدعو للمحبة والتسامح والسلام، وقد تم اختيار دولة الكونغوبرازفيل كضيف شرف المهرجان، ولأول مرة تشارك فرقة كاثوليكية وإنجيلية من مصر فى هذه الدورة، بالإضافة للمشاركة الدائمة للفرفة الأرذثوكسية فى كل من الدورات السابقة.

