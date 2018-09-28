وزير لبناني: الحل الجذري للنزوح السوري يكون بالتوصل لحلول سياسية للأزمة

أكد وزير الدولة اللبناني لشئون النازحين معين المرعبي، أن الحل الجذري لإنهاء مأساة اللاجئين السوريين، يكون بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية برمتها.. داعيا كافة القوى المهيمنة في الداخل السوري، إلى العمل على المساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير المرعبي لوفد من المعارضة السورية اليوم.. مشيرا إلى أن لبنان يعول على "بلورة سريعة" للمبادرة الروسية التي تستهدف إعادة اللاجئين السوريين، كونها المبادرة الجدية الوحيدة المطروحة على الساحة الدولية، وأنه يأمل أن تحقق النجاح مما يخفف من مأساة الشعب السوري المشرد في أصقاع الارض.



وأشار إلى أن الصعوبة في تنفيذ هذه المبادرة، يتمثل في توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار سوريا لتكون عودة اللاجئين ممكنة ومستدامة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب أموالا ضخمة لإعادة إنشاء البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي ومستشفيات ومدارس.



وأضاف:".. وإذا صدقت النوايا، في إمكان روسيا الاعتماد على الصين لتأمين تمويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بينما في إمكان الغرب وتركيا تمويل المناطق التي يسيطرون عليها".