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أخبار العالم

مراقبون عن زيارة بن سلمان للكويت: نقطة انطلاق جديدة للعلاقات

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:58 م
صدى البلد
سمر صالح
أكد مراقبون أن الزيارة المقررة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت غدا السبت، تعكس تقديرا عاليا للكويت ولقيادتها السياسية، وتعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين، متوقعين أن تكون نقطة انطلاق جديدة للعلاقات بين البلدين، وأن يبحث الجانبان خلالها كل الملفات والقضايا العالقة وبما يسهم في تعزيز أواصر الأخوة والمودة بين البلدين.

ووفقا لصحيفة السياسة الكويتية، يصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الكويت وسط توقعات بأن يبحث وساطة الكويت لحل خلاف المملكة مع قطر.

وسيجري ابن سلمان خلال زيارته للكويت مباحثات مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر.

وبحسب صحيفة السياسة الكويتية، قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، إن زيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان الرسمية للكويت ستستمر يومين.

ومن المتوقع أن تتطرق المحادثات إلى المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزار الأمير محمد بن سلمان الكويت رسميا قبل ثلاث سنوات، إبان شغله منصب ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، إذ التقى آنذاك رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس الوزراء — وقتها — الشيخ صباح الخالد.

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