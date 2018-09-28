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أخبار العالم

إعصار ميديكين يضرب سواحل تركيا الأحد المقبل

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في تركيا، أن إعصار "ميديكين" سيضرب السواحل الغربية للبلاد الأحد المقبل.

وأوضحت الإدارة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن عاصفة استوائية تشكلت وسط البحر المتوسط، وتزداد قوته مع تحركه شرقا في الأيام المقبلة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار اليوم، قبل أن تضرب اليونان وتركيا في عطلة نهاية الأسبوع.

وستكون سرعة الرياح المصاحبة لـ "ميديكين" لدى وصوله إلى اليونان 180 كيلومترا في الساعة، ثم تتباطأ لتترواح سرعتها من 75 إلى 120 كيلومترا في الساعة على البر اليوناني.

وسيضرب الإعصار مدينة إزمير في الـ 30 من سبتمبر أو الأول من أكتوبر، مخلفا أمطارا غزيرة تصل إلى 75 كيلوجراما لكل متر مربع.

يشار إلى أن الإعصار هو الأول في تاريخ تركيا الحديث، ولم يتم تسجيل سوى نحو 12 إعصارا مشابها في القرون الماضية.

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