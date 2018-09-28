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رياضة

إبراهيم المعلم: المشاركة في الجمعية العمومية للأهلي مسئولية تاريخية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص إبراهيم المعلم نائب رئيس النادي الأهلي الأسبق، على المشاركة في الجمعية العمومية غير العادية والإدلاء بصوته على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة للأهلي.

وأشاد المعلم بالعملية التنظيمية للجمعية العمومية، مؤكدًا أن المظهر العام جيد للغاية كما أثنى على عملية انتقال الأعضاء من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد بأوتوبيسات مخصصة.

وقال المعلم: «المشاركة في الجمعية العمومية الحالية هي مسؤولية تاريخية على كل أبناء النادي الاهلي لكتابة دستور النادي».

ويعقد النادي الأهلي الجمعية العمومية غير العادية اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة منذ الساعة التاسعة صباحًا؛ للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.

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