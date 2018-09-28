فى ذكرى وفاته .. 6 معلومات عن أحمد رمزى

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير أحمد رمزى، والذى يعد واحدا من أبرز فنانى الزمن الجميل.



فى السطور التالية نرصد أهم المعلومات عن الدنجوان كما كان يطلق عليه :



- اسمه بالكامل رمزي محمود بيومي مسعود .



- من مواليد مدينة الإسكندرية.



-والده طبيب مصري هو الدكتور محمود بيومي ووالدته اسكتلندية هي هيلين مكاي .



-حصل على بكالوريوس تجارة.



-دخل الفن عن طريق صداقته بالفنان عمر الشريف , حيث رشحه ليوسف شاهين , والذى عرض عليه بطولة فيلم "صراع فى المينا ".



- قرر "رمزى " فى السبعنيات أن يبتعد عن الفن، وبعدها بسنوات قرر الإقامة بشكل دائم فى الساحل الشمالى, برفقة زوجته ونجله .