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منوعات

كل ما تريد معرفته عن جائزة أبطال الأرض التي فازت بها غادة والي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:18 ص
صدى البلد
أحمد شريف
نالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على جائزة منظمة الصحة العالمية، لأفضل الوزراء تأثيرًا في القطاع الصحي من غير وزراء الصحة ويطلق عليها ، "القادة الأبطال الذين تبنوا قضايا لها تأثير إيجابي على الصحة ويعملون مع عدة وزارات وجهات شريكة لهم فى أعمالهم"، وذلك تقديرًا للجهود التي بذلتها في عدة مجالات، منها التدخل مع المتعاطين للمواد المخدرة من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي يجرى تحاليل الإيدز وفيروسى C وB لمرضى الإدمان، وتحويلهم لتلقي العلاج اللازم.

وفي هذا السياق يوضح "صدى البلد" ما هي تلك الجائزة ومن أبرز الحاصلين عليها خلال السنوات الماضية؟.

بحسب الموقع الرسمي للامم المتحدة للبيئة، فإن جائزة أبطال الأرض هي أعلى الأوسمة البيئية التي تمنحها الأمم المتحدة للشخصيات الاستثنائية من القطاعين العام والخاص ومن المجتمع المدني، تقديرا لأعمالهم التي لها تأثير إيجابي تحولي على البيئة. ومن بين الفائزين السابقين: أفروز شاه، الذي قاد أكبر حملة تنظيف لشاطئ في العالم عام (2016) والرئيس الرواندي بول كاغامي عام (2016)، ونائب الرئيس الأمريكي السابق آل جور عام (2007)، وبويان سلات الرئيس التنفيذي لشركة أوشن كلين آب عام (2014) ، والمستكشف - والباحث برتراند بيكارد، وبريان ماكليندو مطور برنامج غوغل إرث (2013).

تُمنح جائزة أبطال الأرض السنوية للقادة البارزين من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص تقديرا لأعمالهم التي لها تأثير إيجابي على البيئة. ومنذ إطلاقها قبل ثلاثة عشر عامًا، حصل ما يقرب من 84 شخصًا بارزًا على الجائزة – بدءا من قادة الدول، وصولا إلى النشطاء الذين يتمتعون بشعبية كبيرة – وقد مُنحت الجائزة في مجالات مثل السياسات، والعلوم، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني.

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