ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد.. طرد صحفي من مؤتمر ميركل وأردوغان طالب بالحرية لزملائه في أنقرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:06 م
طرد رجل من المؤتمر
طرد رجل من المؤتمر الصحفي لميركل وأردوغان
رحيم يسري
قام منظمو المؤتمر الصحفي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بطرد رجل، يعتقد أنه صحفي؛ بسبب ارتدائه "تي شيرت" مكتوبا عليه: "الحرية للصحفيين في تركيا"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة طرد الصحفي الألماني من أصل تركي، من المؤتمر، من قبل اثنين من رجال الأمن، وكان مكتوبا على الـ"تي شيرت" الذي يرتديه "الحرية للصحفيين في تركيا".

ورصدت عدسات المصورين رد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فبينما حاولت ميركل تجاهل الواقعة، وابتسم أردوغان في وجه ميركل بعدما تمكن بعض الرجال من طرده من المؤتمر، إلا أن ميركل تجاهلته وتجاهلت الواقعة ورفضت الابتسام في وجهه.

وأكدت المستشارة الألمانية خلال المؤتمر الصحفي أن هناك "اختلافات عميقة" مع تركيا خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات.

ترشيحاتنا

كاسونجو يتقدم للزمالك أمام القادسية الكويتي في الدقيقة 81.. فيديو

شاهد.. فيديو يظهر قاتل تارة فارس‎

طعن مصري في الكويت بسبب السجائر

مصادر: جمال الشاعر وإيناس جوهر وسناء منصور أبرز المرشحين لهيئة ومجلس الإعلام

مدرب تونس السابق: الأهلي مثل برشلونة في أفضل حالاته

تشريح جثتين فى انفجار ماسورة غاز بشقة بحلوان

مفتي الجمهورية السابق: الله يعتق في كل جمعة 600 ألف من النار

أحمد ناجي عن النادي الأهلي: لحم كتافنا من خيره.. فيديو

احتفالات وهتافات لـ الخطيب في خيمة التصويت على لائحة الأهلي

شاهد.. يسرا تقبّل الفنان العالمي أوين ويلسون في مهرجان الجونة

شركة الغاز الطبيعي تخلي مسئوليتها عن انفجار عقار حلوان.. صور

ممدوح عباس: اتحاد الكرة يصدر قرارا هاما خلال ساعات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

ياسمين صبرى تخطف الأنظار وترسل القبلات بمهرجان الجونة السينمائي
شاهد.. يسرا تقبّل الفنان العالمي أوين ويلسون في مهرجان الجونة
ياسمين صبري تفاجئ جمهورها ببطولة مطلقة في رمضان القادم.. فيديو
نجلاء بدر تقبل زوجها خلال حفل الجونة السينمائي.. فيديو
بدء فرز أصوات أعضاء عمومية الأهلي غير العادية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟