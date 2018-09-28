شاهد.. طرد صحفي من مؤتمر ميركل وأردوغان طالب بالحرية لزملائه في أنقرة

Ein Mann wird aus der #PK mit #Erdogan und #Merkel von Sicherheitskräften abgeführt, nachdem er in der ersten Reihe aufstand und Fotos machte. Auf seinem T-Shirt soll stehen: Freiheit für Journalisten, berichtet @tagesthemen. Erdogan reagierte mit einem breiten Grinsen pic.twitter.com/Ki8UMy18sO — Jürgen Klöckner (@herrkloeckner) September 28, 2018

قام منظمو المؤتمر الصحفي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بطرد رجل، يعتقد أنه صحفي؛ بسبب ارتدائه "تي شيرت" مكتوبا عليه: "الحرية للصحفيين في تركيا"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وأظهر مقطع فيديو، لحظة طرد الصحفي الألماني من أصل تركي، من المؤتمر، من قبل اثنين من رجال الأمن، وكان مكتوبا على الـ"تي شيرت" الذي يرتديه "الحرية للصحفيين في تركيا".ورصدت عدسات المصورين رد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فبينما حاولت ميركل تجاهل الواقعة، وابتسم أردوغان في وجه ميركل بعدما تمكن بعض الرجال من طرده من المؤتمر، إلا أن ميركل تجاهلته وتجاهلت الواقعة ورفضت الابتسام في وجهه.وأكدت المستشارة الألمانية خلال المؤتمر الصحفي أن هناك "اختلافات عميقة" مع تركيا خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات.