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محافظات

الوطني لحقوق الانسان يوفر 3 شقق للحالات المرضية بأسيوط

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:32 ص
مبيت..الوطني لحقوق
مبيت..الوطني لحقوق الانسان يوفر 3 شقق للحالات المرضية بأسيوط
محمد منصور ابو العلمين
أكد رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالوادى الجديد، خيرى طليب، أنه تم توفير 3 شقق مفروشة في محافظة أسيوط للحالات الإنسانية والمرضية بشكل مجانى وبالأخص مرضى الأورام السرطانية.

وتم توفير 3 شقق من بينهم شقتين واحدة للسيدات وأخرى للرجال في منطقة منقباد بأسيوط بجوار مركز الإشعاع للحالات المرضية التي تعاني من مرض السرطان وتأخذ جلسات اشعاع، وشقة ثالث تم توفيرها في حى السادات.

وأضاف أن الجمعية توفر خطابا مختوما للحالات المرضية الغير قادرة قبل السفر لأسيوط لضمان الإقامة حتى إتمام فترة العلاج وذلك في ظل اعتماد أهالي المحافظة على مستشفيات وعيادات أسيوط.

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