النجمة البرونزية للفيلم القصير تذهب إلى تونس بـ بطيخ الشيخ

ذهبت نجمة مهرجان الجونة السينمائى البرونزية للفيلم القصير إلى تونس بفيلم المخرجة كوثر بن هنية عن فيلمها بطيخ الشيخ.



وتضمنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة في عضويتها المخرجة الجورجية آنا أوروشادزة، التي فاز فيلمها "أم مخيفة" بنجمة الجونة الذهبية العام الماضي، والنجمة الأردنية صبا مبارك، والمبرمجة النمساوية دوريس بور، والممثل الفلسطيني الحائز على جائزة أفضل دور بمهرجان فينيسيا.



الجونة السينمائي يسعى لتقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، ويشمل داخل المسابقات الرسمية الثلاث "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى برنامج أفلام خارج المسابقة الرسمية.

