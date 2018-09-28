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فن

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
محمد صبحي
شارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في الاحتفال بعقد قران "شروق" كريمة الفنان صلاح عبد الله على رجل الأعمال "عمرو فتحي أباظة" وذلك داخل دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة ٦ أكتوبر.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن أحمد عز، المنتج محمد فوزى وحرمه وفاء عامر، محمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين ، أشرف زكي، سهر الصايغ، صابرين، المخرج أحمد شفيق، محسن منصور، أحمد آدم، لؤي عبد الله، وائل عبد الله، محمود البزاوي، شيكو، محمد محمود عبد العزيز، لقاء سويدان، الشيف علاء الشربيني، الاستايلست عماد عبد الله، عمرو محمود ياسين وكريم محمود عبد العزيز ومي كساب وأحمد رزق وفتوح أحمد ومحمد الصاوي.. وغيرهم.
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور
نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

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نجوم الفن يحتفلون بعقد قران ابنة صلاح عبد الله‎.. صور

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