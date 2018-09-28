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رياضة

تعليق زكريا ناصف على مغادرة أبو ريدة اجتماع الاتحاد الأفريقي.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:36 م
زكريا ناصف
زكريا ناصف
عمرو ابوبكر
تحدث الإعلامي زكريا ناصف، عن الأزمة التي دارت اليوم بين هاني ابو ريدة رئيس مجلس ادارة الإتحاد المصري لكرة القدم مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" .

وقال ناصف خلال تصريحاته في برنامج "الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد إن، الكاف قرر اتخاذ قرارات صارمة ضد الاندية المصرية خلال الفترة الحالية، في إجتماع اليوم الذي كان يحضره هاني ابو ريدة.

وتابع ناصف:" إعترض ابو ريدة على قرارات الكاف، وغادر الإجتماع دون إبداء رأيه على القرارات ضد الأندية المصرية بسبب الجمهور.

جدير بالذكر أن، الكاف قرر تغريم الأهلي 20 ألف دولار ومنع الجمهور من حضور مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

واشار ناصف الى انه، لابد أن يلتزم الجمهور المصري في هتافاته وطريقة تشجيعه في المباريات الأفريقية والعربية، لكي لا يدخل ناديه في أزمات مع الإتحاد الأفريقي.

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تعليق زكريا ناصف على مغادرة أبو ريدة اجتماع الاتحاد الأفريقي.. فيديو
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