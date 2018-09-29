خالد سمير: الطبيب لا يحصل على أجر يناسب آدميته

طالب الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، بضرورة أن يكون هناك هيئة مستقلة لمنح التراخيص للمنشأت الطبية، منوهًا بأن وجود تفاوت في أسعار الكشوف الطبية سببه أن الدولة ليست صانعة للسوق الطبي في مصر.



وأشار "سمير"، خلال حواره مع فضائية "دريم"، إلى أن هناك 95 ألف منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى وجود منشأت علاج حر غير مرخص.



وأوضح أن الطبيب لا يحصل على أجر يناسب آدميته في المستشفى الحكومي، لذا يتوجه إلى القطاع الخاص، أو السفر للخارج.